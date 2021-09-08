Шойгу - о гибели главы МЧС Зиничева: Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

«Погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни: профессиональным, высокоответственным, очень преданным своему делу человеком. Нам будет очень не хватать его», – сказал глава Минобороны.

Как писал сайт kp.ru, глава МЧС РФ погиб, пытаясь спасти оператора Александра Мельника. Трагедия произошла во время учений в Норильске. Зиничев и Мельник стояли на краю выступа, оператор поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС первым бросился ему на помощь, но разбился о выступавший из воды камень. В результате трагической случайности и Зиничев, и Мельник погибли.

Напомним, в рамках своего рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске, которая должна заработать уже в конце текучего года.