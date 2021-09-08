Россия и Швейцария проведут переговоры о пересмотре налогового соглашения в октябре 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Швейцария проведут переговоры о пересмотре налогового соглашения об избежании двойного налогообложения в октябре 2021 года, рассказал журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

По словам замглавы Минфина, Москва направила Берну предложение о пересмотре, и швейцарские коллеги согласились рассмотреть этот вопрос.

«В октябре состоятся переговоры», – сказал он.

В феврале Сазанов сообщал, что Россия может начать переговоры со Швейцарией по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения. В настоящее время аналогичные соглашения подписаны с Кипром, Мальтой и Люксембургом.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между РФ и Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Это соглашение перестанет действовать с 1 января 2022.