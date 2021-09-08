Источник: под завалами после взрыва газа в Ногинске ищут ребенка

Под завалами девятиэтажного жилого дома в Ногинске, в котором произошел взрыв газа, продолжаются поиски ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Фото: Александр РОГОЗА

Под завалами девятиэтажного жилого дома в Ногинске, в котором произошел взрыв газа, продолжаются поиски ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают спасатели, а также представители других экстренных служб. По данным пресс-службы подмосковного управления МЧС, к разборам завалов привлечены 329 человек и 76 единиц техники.

142 жильца дома находятся в пунктах временного размещения. Развернут оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС.

Как ранее писал сайт kp.ru, взрыв газа произошел ранним утром 8 сентября в многоквартирном доме на улице 28-го Июня. По последней информации, в результате пострадали 13 человек, двое погибли.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следственные органы выявили признаки оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.