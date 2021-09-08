Huawei проведет презентацию за день до презентации iPhone 13

Компания пока не рассказала, какие устройства она планирует представить на грядущем мероприятии Фото: REUTERS

В китайской компании Huawei анонсировали презентацию новой продукции “Открытие новой офисной производительности!”, которая состоится 13 сентября в 19.30 по местному времени.Об этом сообщает технологический блог о продуктах из Китая GizmoChina.

Компания пока не рассказала, какие устройства она планирует представить на грядущем мероприятии.

Ожидается, что компания выпустит новый "умный" принтер, который будет поддерживать подключение по Wi-Fi для беспроводной печати. Им можно будет управлять удалённо через приложение.

Также среди новинок ожидается 14-дюймовое устройство, которое будет иметь функции мобильного телефона.

Мероприятие состоится за день до онлайн-презентации iPhone 13, которая пройдет 14 сентября.

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