«Талибан»* запретил женщинам заниматься спортом, если видны лица и фигуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Радикальное движение «Талибан»* запретило афганским женщинам заниматься спортом. Это касается и женской сборной Афганистана по крикету, заявил заместитель главы комиссии талибов* по культуре Ахмадулла Васик.

«Женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, когда их лица и тела будут видны. Ислам не позволяет, чтобы женщины показывались в таком виде», – цитирует Васика The Guardian.

Как отметил представитель «Талибана»*, в эпоху информационных технологий фотографии и видео с афганскими спортсменками могут попасть на обозрение публики, а такая ситуация недопустима с точки зрения исламских законов. Васик также сообщил, что женщины могут выходить на улицу лишь по необходимости, и спорт не является таковой.

Напомним, ранее талибы* обязали женщин носить никабы во время учебы в университетах. До этого боевики разрешили женщинам быть телеведущими и пригласили их участвовать в политической жизни Афганистана, в частности присоединиться к новому правительству. По словам террористов, они не хотят придавать женщинам статус жертв.

*Запрещенная в России террористическая организация