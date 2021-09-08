Экс-президент Афганистана Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в своей жизни Фото: REUTERS

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани обратился к народу республики, заявив, что решение покинуть Кабул после входа в город боевиков «Талибана» было самым трудным в его жизни.

По словам экс-президента страны, побег из Афганистана был единственным способом не допустить кровопролития и «спасти столицу и его шесть миллионов жителей». «Покинуть Кабул было самым трудным решением в моей жизни», – написал Гани в Twitter.

Политик извинился перед населением Афганистана за то, что не он не сумел обеспечить республике «стабильность и процветание». В ближайшем будущем Гани пообещал раскрыть детали и обстоятельства своего отъезда из Афганистана.

«Я глубоко сожалею, что моя собственная глава закончилась такой же трагедией, как и у моих предшественников», – заявил он.

Напомним, Гани покинул Афганистан после захвата Кабула талибами*. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что бывший президент Афганистана укрылся вместе со своей семьей в ОАЭ .

Как писал сайт kp.ru, экс-лидер Афганистан выразил уверенность, что в ближайшее время вернется в страну. По его словам, он покинул республику, поскольку не хотел становиться причиной кровопролития.

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