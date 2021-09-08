Верховный суд встал на защиту программиста, уволенного «по собственному желанию» Фото: Shutterstock

Верховный суд встал на защиту московского программиста, который уволился с работы по «собственному желанию».

Сотруднику удалось доказать, что решение было вовсе не добровольным. Заявление пострадавший написал не только после блокировки пропуска и отключения учетной записи, но и после побоев шефа.

Как стало известно сайту mk.ru, эта история тянется с 2019 года. Тогда IT-специалисту не заплатили премию, задержали на месяц зарплату, «зажали» отпускные. Когда же сотрудник пригрозил судом, начальство решило избавиться от такого кадра.

На предложение написать «по собственному» мужчина ответил отказом, после чего началась настоящая травля. Сначала заблокировали пропуск, так что стало невозможно попасть в офис, а потом и вовсе потребовали пройти внеочередную аттестацию.

Когда даже это не сработало, один из начальников ударил подчиненного кулаком по голове. Парень прямо с рабочего места отправился в полицию и травмопункт снимать побои. Врачи выписали ему больничный на неделю. За это время сотрудник отправил на работу письмо, в котором изложил ситуацию и попросил разобраться в случившемся, но никто не отреагировал на ситуацию.

В итоге, выйдя с больничного, программист решился написать заявление об уходе. А параллельно обратился в Савеловский суд. Мужчина просил не только восстановить его на работе, но и взыскать с работодателя полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Три судебных инстанции айтишник проиграл, суды стояли на своем – написал заявление по собственному желанию, значит все сделано добровольно.

Только в Верховном суде согласились, что бывают ситуации, когда человека могут буквально выжить с работы. Нижестоящим инстанция напомнили, что при рассмотрении подобных дел нужно установить три факта: было ли заявление написано добровольно, какие обстоятельства побудили сотрудника пойти на такой шаг и не оказывалось ли на него давление.

Но есть одна примечательная деталь – доказать травлю должен сам пострадавший. В качестве доказательств принимаются аудиозаписи неприятного разговора с шефом, видео или, к примеру, переписка в мессенджере.