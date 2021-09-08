Сверженный президент Гвинеи содержится в номере отеля

Военные мятежники распустили правительство и отменили конституцию Фото: соцсети

Президент Гвинеи Альфа Конде находится в президентском номере отеля Noor и чувствует себя хорошо. О состоянии лидера страны рассказали впервые после военного переворота в стране - 5 сентября местный элитный спецназ во главе с полковником Мамади Думбуйя пленил президента Альфу Конде и объявил по местному телевидению о низложении правительства и отмене действия конституции.

На данный момент, пишет портал Mosaique Guinee, с Конде все в порядке. У него в номере есть телевизор, но телефон у президента отобрали. Отмечается, что с Конде хорошо обращаются, у него есть доступ к медикам.

Как писал сайт kp.ru, ранее из-за военного переворота в Гвинее стоимость алюминия поднялась 2 761 долларов за тонну, что превышает максимум 2010 года. Дело в том, что мировой рынок на 20% зависит от поставок бокситов из этой страны.