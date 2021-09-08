Кредитная СберКарта признана самой выгодной в России

СберКарта оказалась самой выгодной на российском рынке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты аналитической и консалтинговой компании Frank RG признали СберКарту самой выгодной кредитной картой на российском рынке в сегменте карт с длительным льготным периодом. Исследование проводилось в связи с запуском Сбербанком нового продукта. Оценив все параметры, аналитики пришли к выводу: Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт.

Главное преимущество СберКарты — беспроцентный льготный период до 120 дней, предоставляемый клиентам по принципу «месяц тратишь — три гасишь». Еще одно конкурентное преимущество - СберКарта является полностью бесплатной, клиенты не тратятся на ее открытие и обслуживание. За смс-уведомления об операциях по карте платить тоже не нужно.

- Одна из целей нашей работы – дать бизнесу ориентиры, как создавать лучшие продукты для своих клиентов. По инициативе Сбербанка мы провели оценку нового карточного продукта — кредитной СберКарты, - комментирует генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. - Мы подтверждаем, что команде крупнейшего банка страны удалось предложить клиентам самый выгодный кредитный продукт в сегменте карт с длительным льготным периодом.

При составлении рейтинга эксперты Frank RG сравнивали кредитные карты по таким показателям, как стоимость годового обслуживания, длительность беспроцентного периода, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, возможность снятия наличных, удобство графика платежей и применение инновационных решений. В итоге СберКарта оказалась самой выгодной на российском рынке.

- В конце августа мы запустили новый флагманский продукт – кредитную СберКарту, в которой учли все самые популярные пожелания потребителей, - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Так, у карты появился длинный беспроцентный период – 120 дней, который работает максимально понятно и удобно для клиента. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё 3 месяца на то, чтобы погасить долг без процентов.

Помимо прочих преимуществ, СберКарта предоставляет максимально низкую кредитную ставку на покупки товаров в категории «Здоровье» и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете - 9,8%. Для всех остальных операций ставка составляет 17,9%. При этом клиенту может быть одобрен кредитный лимит до 1 миллиона рублей. Открыть карту можно за 2 минуты в мобильном приложении.

- Всё это делает СберКарту крайне конкурентоспособной, и мы высоко ценим её признание экспертамиFrank RG, - подчеркнул Александр Ведяхин.