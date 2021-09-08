Экс-президент Афганистана опроверг обвинения в хищении миллионов долларов Фото: REUTERS

Бежавший из Афганистана бывший президент страны Ашраф Гани заявил, что обвинения против него в хищении миллионов долларов ложные.

«Я должен ответить на все безосновательные обвинения в свой адрес в том, что я покинул Кабул, взяв миллионы долларов, которые принадлежали афганскому народу. Эти утверждения абсолютно ложные», – сказано в заявлении в Twitter экс-президента.

Как отметил политик, все время своего нахождения у власти он боролся с коррупцией, которая, «как чума наносила ущерб стране на протяжении десятилетий». По словам Гани, он готов к официальному финансовому расследованию ООН или любой другой независимой организации.

Напомним, экс-президент Афганистана в своем обращении к народу республики заявил, что решение покинуть Кабул стало самым сложным в его жизни.

Гани покинул Афганистан после захвата Кабула «Талибаном»*. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что бывший президент Афганистана укрылся вместе со своей семьей в ОАЭ.

Позже политик выразил уверенность, что в ближайшее время вернется в страну. По его словам, он покинул республику, поскольку не хотел становиться причиной кровопролития.

Сайт kp.ru писал, как президент Афганистана бежал из страны в сопровождении машин, набитых деньгами.

*Запрещенная в России террористическая организация