Талибы* сообщили, что инаугурация нового правительства Афганистана пройдет 11 сентября 2021

Инаугурация нового правительства Афганистана пройдет 11 сентября 2021 Фото: REUTERS

Инаугурация нового правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан»*, состоится 11 сентября 2021 года, рассказал представитель боевиков.

На церемонию инаугурации приглашены представители России, Китая, Катара, Пакистана, Турции и Ирана. В среду, 8 сентября, заместитель главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар направился в Катар, откуда отправит приглашения еще нескольким странам, передает РИА Новости.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва может принять приглашение на инаугурацию нового правительства Афганистана при условии инклюзивности новой власти.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, контроль над которым 15 августа захватил «Талибан»*. Российский лидер призвал как можно скорее ввести талибов* в «семью цивилизованных народов».

*Запрещенная в России террористическая организация