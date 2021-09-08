На замначальника инженерных войск РФ завели дело о получении взятки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении заместителя начальника инженерных войск России генерал-майора Руслана Алахвердиева возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, военнослужащий находится пока в статусе подозреваемого. Сейчас с ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что действия Алахвердиева подпадает под действие ч. 6 ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы со штрафом до 100-кратного размера взятки.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 в Хабаровском крае возбудили уголовное дело о многомиллионном мошенничестве, фигурантами которого стали директор строительной компании из структуры Минобороны и бизнесмен из соседнего региона. По версии следствия, они похитили строительную технику на общую сумму 80 миллионов рублей.