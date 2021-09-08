Тело погибшего главы МЧС Зиничева доставлено в Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тело министра по чрезвычайным ситуациям РФ Евгения Зиничева доставили в Москву, сообщил источник в авиационных службах.

Спецборт МЧС России приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, Евгений Зиничев погиб во время поездки в Норильск. По предварительной информации, он попытался удержать поскользнувшегося оператора Александра Мельника, который падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти не получилось.

В рамках своего рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске, которая должна заработать уже в конце этого года.

Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС выразил президент России Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.