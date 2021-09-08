Экс-депутат Госдумы Варашавский получил семь колонии колонии за хищение у банка Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Бывшего депутата Государственной думы Вадима Варашавского приговорили к семи годам лишения свободы по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у «Петрокоммерц».

Варашавский будет отбывать наказание в колонии общего режима. С него взыскано более 2,6 миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Экс-депутата задержали в 2018 году. Похищенные Варашавским деньги были получены в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, который на момент получения денег владел бывший парламентарий. После его задержания в «Единой России» решили приостановить членство Варашавского в партии.

Как писал сайт kp.ru, в 2019 году суд в Ростовской области признал экс-депутата виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль сумму более 490 миллионов рублей. Тогда Варашавский был гендиректором Ростовского электрометаллургического завода. Его приговорилик 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.