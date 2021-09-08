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Политика8 сентября 2021 19:28

Россию на инаугурации нового правительства Афганистана представит посол

Церемония пройдет 11 сентября 2021
Абдулла ШАКИРОВ
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Россию на инаугурации нового правительства Афганистана представит посол

Россию на инаугурации нового правительства Афганистана представит посол

Фото: REUTERS

Россию на инаугурации нового правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан»*, представят, вероятнее всего, посол, сообщила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Скорее всего, это все будет на уровне послов», – сказала спикер Совфеда.

Как писал сайт kp.ru, источник из движения талибов* сообщил, что инаугурация нового правительства Афганистана состоится 11 сентября 2021. На церемонию приглашены представители России, Китая, Катара, Пакистана, Турции и Ирана.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва может принять приглашение на инаугурацию нового правительства Афганистана при условии инклюзивности новой власти.

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов говорил, что талибы* открыты к участию РФ в экономике страны.

*Запрещенная в России террористическая организация