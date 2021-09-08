В столице под новое строительство отдадут около 2 тысяч гектаров промзон

Мэр напомнил, что по поручению президента и по инициативе правительства был принят закон о комплексном развитии территорий Фото: Иван МАКЕЕВ

На месте старых промышленных территорий сегодня в столице строят более половины всего жилья и объектов, которые вводятся в пределах МКАДа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

- Во многом благодаря вовлечению экономически депрессивных зон в 2021 году мы выйдем на рекордный объем строительства жилья - около 6 миллионов квадратных метров, - отметил мэр. - Такого объема не было за всю историю ни советской, ни постсоветской Москвы. Но, по сути дела, мы сняли только верхний слой, где сами владельцы или инвесторы смогли аккумулировать территории и выстроить грамотную инвестиционную политику. У нас огромное количество промзон, которые все еще находятся в депрессивном состоянии и требуют особого подхода.

Мэр напомнил, что по поручению президента Владимира Путина и по инициативе правительства РФ был принят закон о комплексном развитии территорий.

- По сути, закон о реновации, но только касающийся промзон, - объяснил Собянин. - Он позволяет городским властям изымать эти земли по кадастровой стоимости, формировать градостроительную документацию и выставлять на аукционы либо самостоятельно развивать эти территории. У нас несколько таких пилотных проектов уже есть, заключены контракты на реализацию. Там приличные деньги и объемы, но это лишь начало.

По его словам, сегодня в работе около 130 промышленных территорий общей площадью около 2 тысяч гектаров.

- Для нашего города это огромный объем, - подчеркнул мэр. - Если перевести на деньги, то это привлечение 7 триллионов рублей инвестиций, создание около полумиллиона рабочих мест, десятки миллионов квадратных метров жилья. На месте руинированных территорий, на которых непонятно кто чем занимается, можно создавать компактные, хорошие комплексные районы – и рабочие места, и жилье для москвичей. Это в значительной части преобразит город, обновит его и даст толчок к развитию.

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