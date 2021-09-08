Собянин раскрыл свое отношение к системе электронного голосования

Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» раскрыл свое отношение к системе онлайн-голосования Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в столице, как и во всей стране, с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве желающие могут заполнить бюллетень как по старинке - лично на избирательном участке, так и с помощью дистанционного электронного голосования. Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» раскрыл свое отношение к системе онлайн-голосования.

- У нас создано две системы, которые позволяют голосовать так, как вы предпочитаете, - вначале напомнил мэр. - Мы апробировали электронное голосование в предыдущих выборах в городскую думу. Желающих ее обрушить и хакнуть, как говорят специалисты, больше, чем достаточно. Мы постоянно отбиваем атаки на систему, но предыдущие выборы показали, что она устойчива ко всем попыткам проникновения.

Мэр подчеркнул, что система защищена с точки зрения и тайны голосования, и контроля жестче, чем обычная система голосования.

- Я считаю, что за этим будущее, - заявил Собянин. - Вы посмотрите количество людей, которые приходят на выборы по всем мире, особенно в больших городах. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Еще на федеральных выборах куда ни шло. А местные – все скатывается до уровня 30, 20, а то и меньше, процентов. Но у нас же не 20% активных жителей, и было бы хорошо, если бы все принимали участие в голосовании.

По его мнению, если традиционным способом не хочется идти на избирательные участки, то с помощью электронного голосования, не особо обременяя себя, спокойно можно всегда проголосовать.

- И за счет этого все-таки добиться повышения явки, участия всех горожан в решении ключевых вопросов, связанных с выборами в органы государственной власти и местного самоуправления, - добавил мэр. - Мне кажется, это очень важно. Других способов повысить активность и явку нет. Особенно молодежи, которая привыкла к тому, что постоянно сидит в сетях, в телефоне.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина слушайте на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), а также читайте в ближайших номерах «КП».

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