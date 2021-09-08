Основателя сервисов «Островок» и TokBox Сергея Фаге задержали в Домодедово с наркотиками Фото: vk.com

Таможня аэропорта Домодедово задержала основателя сервисов «Островок» и TokBox Сергея Фаге, пытавшегося пронести через «зеленый коридор» наркотики.

Как сообщила пресс-служба Домодедовской таможни, гражданин Украины прилетел в Москву из Швейцарии. При прохождении таможенного контроля по упрощенному порядку он заявил об отсутствии у него запрещенных веществ, но при досмотре сотрудники таможни нашли у него оранжевую капсулу оранжевого и разлинованный фрагмент цветной бумаги. Исследование установило, что бумага содержит ЛСД, а в капсуле находились амфетамины.

Пресс-секретарь таможни Домодедово Софья Реснянская подтвердила vc.ru, что задержанный гражданин Украины – Сергей Фаге. В его отношении сейчас возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу сроком 30 суток.

Сергей Фаге известен как сооснователь сервиса бронирования «Островок» и приложения для создания эмодзи Mirror Emoji Keyboard. Бизнесмен приобрел популярность после своего рассказа о крупных инвестициях в «биохакинг», при помощи которого он был намерен найти способ улучшить здоровье. Он заявлял, что ежедневно принимает несколько десятков разных лекарственных препаратов и занимается спортом по особой программе.