Ленинградская область готова запросить под свои проекты инфраструктурные кредиты на 53,6 млрд рублей

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал одним из спикеров Московского финансового форума-2021. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе Московского финансового форума рассказал об успешном взаимодействии с властями Санкт-Петербурга. Губернатор стал одним из спикеров панельной дискуссии о стимулировании инвестиционной активности российских регионов. По мнению большинства глав субъектов РФ, приоритетом в развитии должна стать поддержка центров экономического роста, и в первую очередь - крупных городских агломераций.

По мнению Александра Дрозденко, успех агломерации зависит в первую очередь от возможности совместного развития и выгодного для всех участников взаимодействия в различных сферах.

- Для меня понятие агломерации - объединение субъектовых, межсубъектовых, межмуниципальных территорий по одному принципу - возможность совместного развития, - отметил губернатор Ленинградской области. - Как улица с двусторонним движением: мы с Петербургом в агломерации. Что для нас дает Петербург? Инженерное, культурное, инфраструктурное обеспечение. Что мы даем Петербургу? Территориальное развитие, размещение производственных сил, экологическое развитие, рекреационное развитие совместных территорий и так далее.

Губернатор также рассказал о планах области по освоению инфраструктурных кредитов, которые Правительство РФ планирует выдавать регионам на реализацию крупных проектов. По словам Дрозденко, Ленинградская область уже подготовила пакет предложений и готова запросить инфраструктурные кредиты на сумму в 53,6 миллиарда рублей.

- Из них проекты на 39,5 миллиардов уже прошли госэкспертизу, - отметил губернатор.

При этом он подчеркнул, что для региона установлен лимит объема займа в размере 8,5 миллиарда рублей.

- Понимаю, что встану в очередь, и может все-таки кто-то из коллег небольшую сумму не израсходует, а вот мы уже здесь, «в засаде», с проектами, прошедшими экспертизу, - добавил Дрозденко.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал, что регионы получат на свои проекты инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Об этом глава государства сообщил в апреле в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что такую поддержку получат прежде всего субъекты РФ со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

Московский финансовый форум прошел 8 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». Главной темой мероприятия стало устойчивое развитие российской экономики и финансовых рынков в реалиях современного мира. Организаторами форума выступили Министерство финансов России и правительство Москвы.