Благоустройство Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД завершено

Фото: Георгий Шпикалов

Она соединяет исторический центр города с аэропортом Внуково и районами Новой Москвы. Только что комплекс городского хозяйства завершил первую очередь работ по благоустройству Ленинского проспекта.

Строители работали на участке от МКАД до улицы Кравченко. На протяжении более чем пяти километров трассы рабочие привели в порядок проезжую часть и тротуары, установили больше 650 новых энергоэффективных уличных фонарей, проложили больше 4 км велодорожки и оборудовали вдоль нее 230 специальных парковок для велосипедов и еще 18 станций проката двухколесного транспорта. Вдоль Ленинского проспекта обновили 21 остановку общественного транспорта, а также установили навигационные стелы и информационные пилоны.

- В этом году сделали участок, примыкающий к МКАД. А в следующие годы планируем продолжить эти работы ближе к центру, – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, лично осмотревший место работ.

Программа озеленения включала в себя высадку более 500 деревьев и 9 000 кустарников, кроме того, в нескольких прилегающих к магистрали дворах отремонтировали игровые площадки для детей.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, второй этап благоустройства Ленинского проспекта намечен на 2022-2023 годы, а третий стартует по мере окончания строительства Большой Кольцевой и Троицкой линий столичного метрополитена.