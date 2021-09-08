ФАС сообщила о снижении цен на продукты на фоне проверок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба фиксирует снижение цен на социально значимые продукты и строительные материалы после начала проверок.

«Появилась тенденция к снижению цен на социально значимые продукты и стройматериалы на отдельных рынках», – рассказали ТАСС в ведомстве.

В ФАС отметили, что проверки цен продолжаются, а анализ наценок на продукты в торговых сетях проводится еженедельно.

Как писал сайт kp.ru, в середине августа 2021 ФАС начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Проверки было решено провести после обращений граждан страны о росте цен на продукты. Супермаркеты проверяются на предмет антиконкурентного сговора, из-за которого может появиться рост и поддержание цен.

В конце прошлого месяца служба начала проверки производителей арматуры: в картельном сговоре были заподозрены НЛМК, «Новосталь-М», «Тулачермет-Сталь» и ООО УК «ПМХ».

Напомним, на этой неделе ФАС возбудила дело из-за роста цен на «борщевой набор» в магазинах.