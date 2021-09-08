Риэлтор объяснил резкий спад спроса на льготную ипотеку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил спад спроса на льготную ипотеку в России. По мнению риэлтора, после ужесточения требований к программе это было вполне ожидаемо.

На ситуацию повлияли три ключевых фактора: сворачивание более комфортной льготной программы, увеличение ключевой ставки со стороны ЦБ и ужесточение клиентской политики банков по ипотечным займам.

- Новая программа невыгодна для жителей крупных городов, так как жилья за эту сумму практически не купить. Для крупных мегаполисов, таких как Москва или Санкт-Петербург сумма неактуальна ввиду высоких цен на квартиры в новостройках, — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru

К тому же, за последние несколько месяцев ключевая ставка выросла на 1,5% — это значительное изменение.

Ставки по ипотечным кредитам растут. Большинство российских банков уже пересмотрели условия.

-То есть, для конечного потребителя ипотека стала дороже, ежемесячный платеж больше. Это приводит к оттоку клиентов,- резюмировал эксперт.