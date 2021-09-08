Тело третьего погибшего при взрыве в Ногинске извлекли из-под завалов

Тело третьего погибшего при взрыве в Ногинске извлечено из-под завалов Фото: ГУ МЧС по Московской области/РИА Новости

Спасатели извлекли тело третьего погибшего в результате взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске.

Третьим погибшим оказалась оказалась девочка-подросток.

Напомним, взрыв газа в многоквартирном доме в Ногинске произошел утром в среду, 8 сентября. В результате происшествия частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, повреждены пять квартир. Среди пострадавших две девочки 5 и 10 лет. По словам подмосковного детского омбудсмена, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что из-под завалов достали пять человек: трех взрослых и двоих детей — их госпитализировали.

Как писал сайт kp.ru, ранее жильцы назвали возможные причины взрыва дома в Ногинске. Согласно одной из них, жильцы грелись, включив газовую плиту, по второй, кто-то забыл отключить газ.

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