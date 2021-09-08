Захарова обвинила Запад в потворстве диверсиям Украины в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления представителей США И Евросоюза после задержания подозреваемых во взрыве газопровода в Крыму 23 августа 2021. Дипломат отметила, что требования Запада освободить задержанных говорит о поддержке диверсий Украины на полуострове.

«Политика Киева по отношению к Крымскому полуострову и его жителям – это не только комплекс дезинформационных и политических мероприятий антироссийской направленности…Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а «новой нормальностью» политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как заявила представитель МИД РФ, в Брюсселе и Вашингтоне в курсе деталей организованных Киевом взрывов в Крыму, однако там «молчат, тем самым «потворствуя, если не соучаствуя» в этих диверсиях. Дипломат отметила, что украинские власти «в своем античеловечном угаре идут дальше своих идеологических предшественников», имея в виду минирование дорог и переправ, а также водную и энергетическую блокаду Крыма. Также она сообщила о «телефонных» террористах, саботирующих работу госучреждений полуострова по заказу Киева.

«Возникает вопрос насколько сильно киевский режим и его западные кураторы в принципе ненавидят людей, чтобы так откровенно пытаться испортить им жизнь?» – заключила Захарова.

Как писал сайт kp.ru, ФСБ России установила организатора взрыва газопровода в Крыму 23 августа 2021. Им оказалось Главное управление разведки Украины. По информации ФСБ, диверсию организовала так называемая оперативная служба «Таврия» при участии организации «Меджлис крымско-татарского народа»*.

*Организация, запрещенная на территории России