Депутат Бальбек назвал бессмысленными санкции Украины из-за Крымского моста

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

В Госдуме отреагировали на новости, что Украина одобрила пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, участвующих в возведении Крымского моста.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что подобный шаг не стал неожиданностью, так мост давно стал головной болью украинских властей.

- Показали Западу свою «последовательность и системную работу» по «возвращению» Крыма, а толку-то? Разве полуостров от этих санкций станет ближе к Украине? – рассуждает депутат.

Он отмечает бессмысленность такого шага, так как Крым от этого не станет снова украинским, а Россия не перестанет строить мосты.

Подобные политические шаги украинской власти парламентарий расценивает, как аутотренинг.

- Всё время повторять себе: «Мы великие!» А на деле страна под внешним управлением,- говорит Бальбек RT.

Он не сомневается, что Киев зря надеется на преференции от Запада, даже новые санкции не помогут получить какие-то реальные выгоды.

- Это просто детская наивность, — заключил парламентарий.

Эксперты сходятся во мнении, что это не последняя атака на мост, но все они будут в политической плоскости. Какие бы громкие заявления не делались в Киеве, реальных шагов уничтожить мост предпринято никогда не будет. Почему - в беседе с ФАН объяснил заведующий кафедрой истории Кемеровского государственного медицинского университета Вадим Шиллер.