В офисе Зеленского разошлись во мнении о выполнении Минских соглашений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не отказалась от идеи выйти из Минских соглашений, хотя в офисе президента страны Владимира Зеленского и считают, что Киев должен придерживаться их выполнения. Об этом рассказал источник, близкий к переговорам политических советников лидеров стран «Нормандской четверки».

Накануне встречи стороны обменялись проектами итоговых документов возможного саммита, содержание которых продемонстрировало кардинальные различия в подходах к урегулированию конфликта в Донбассе. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Киев «привержен полному выполнению Минских соглашений», и даже выступил за включение в проект саммита соответствующего положения. Между тем на прошлой неделе официальный представитель офиса Зеленского заявил, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений», передает ТАСС.

Отмечается, что в августе в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о переходном периоде, который запрещает проведение в Донбассе местных выборов, предписываемых Минскими соглашениями. Несмотря на это, представитель Украины в группе политических советников не стал признавать наличие противоречий в позиции Киева.

По словам Ермака, ситуация внутри Украины не касается исполнения Минских соглашений, а Зеленский выполнит «все, под чем будет стоять его подпись после саммита». Россия со своей стороны подчеркнула, что новый саммит «Нормандской четверки» должен проводиться с целью достижения конкретных результатов, а не ради очередной встречи.

Как писал сайт kp.ru, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев «снялся с крючка» Минских соглашений.