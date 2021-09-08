Карпин: В сборной России очень квалифицированные игроки

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что в команде сейчас выступают «очень квалифицированные игроки», и «при правильной подготовке они могут решать серьезные задачи».

«У нас очень квалифицированные игроки. Это чувствовалось уже на первой разминке. Техническое исполнение на уровне», - сказал новый наставник команды в интервью телеканалу «Россия 24».

Карпин отметил, что он очень доволен тем, как футболисты относятся ко всему: «быт, поведение, самоотдача, внимательность на теории». По его словам, «это нормально», что «игроки где-то растерялись», поскольку у сборной «не было даже пяти тренировок».

«Полноценное тренерское занятие было только одно. Остальное - восстановление и предыгровые тренировки. Были неплохие и плохие отрезки, физика где-то просела. Сейчас выходит, что моя работа больше похожа на психолога, чтобы игроки не давили сами на себя и не вешали еще больший груз ответственности», - добавил тренер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Валерий Карпин возглавил сборную Россию 23 июля, а 4 сентября национальная команда одержала первую победу при новом главном тренере, обыграв команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0.