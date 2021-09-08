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Недвижимость8 сентября 2021 23:30

Эксперты рынка недвижимости призвали не ждать падения цен на недвижимость

Ближайшие два года ценник будет только расти
Елена АКИМОВА
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Эксперты рынка недвижимости призвали не ждать падения цен на недвижимость

Эксперты рынка недвижимости призвали не ждать падения цен на недвижимость

Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувший год загородная недвижимость подорожала в среднем на 18%. По данным ЦИАН, на конец августа 2021 года за дом просили в среднем 7,08 млн.рублей. Для сравнения: еще в начале лета такое же жилье стоило 6,71 млн. А год назад ценник был на отметке в 5,99 млн.

Регионы, где больше подорожали дома:

Краснодарский край + 54% — до 20,46 млн рублей,

Москва + 41% — до 37,6 млн рублей,

Московская область + 39% - до 24,3 млн.рублей,

Ленинградская область + 39% - до 16,7 млн.рублей,

Калининградская область + 39% - до 13,4 млн.рублей,

Севастополь + 37% - до 17,5 млн рублей.

- В том, что загородные дома дорожают нет ничего удивительного. Пандемия еще не закончилась, с границами нет определенности. Цены на строительные материалы растут большими темпами, - говорит Life эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В сравнении с прошлым годом древесина стала стоить в четыре-пять раз дороже. Люди ушли в строительство и рынок ответил на повышенный спрос ростом цен.

В результате себестоимость строительства выросла минимум на 20–25%, что отразилось на итоговых ценах.

По мнению Кричевского, осенью спрос на загородную недвижимость несколько упадет и цены тоже. А вот серьезный спад ценника возможен только тогда, когда история с пандемией останется в прошлом.

- За год дома подорожали на 18%, а строительные материалы до 100–200% на отдельные виды. Особенно отличились древесина и металл, — отметил владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

В свою очередь риелтор Андрей Мазур рассказал ФАН, какие дома пользуются спросом у россиян и на что обращать внимание при покупке загородного жилья. на 10–15% выше, чем в 2019 году.

Чаще всего покупают стандартные участки 10–12 соток и дом от 70–80 и до 150–180 квадратных метров, недвижимость с большей площадью не так востребована.