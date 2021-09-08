Белый дом: США не обещали признать «Талибан»* законной властью в Афганистане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не обещали признать радикальное движение «Талибан»* законной властью в Афганистане, для этого талибам* нужно «многое сделать». Об этом на брифинге в среду, 8 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Вашингтон «не говорили о том, что мы собираемся признать» временное правительство Афганистана, куда были «включены четверо бойцов «Талибана»*, которые ранее отбывали наказание в тюрьме».

«Мы не торопимся с признанием, и им многое предстоит сделать», - добавила Джен Псаки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее представитель талибов* заявил, что инаугурация нового правительства Афганистана, сформированного радикальным движением, состоится 11 сентября 2021 года. На церемонию приглашены представители России, Китая, Катара, Пакистана, Турции и Ирана.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.