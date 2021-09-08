Аналитики дали советы по выгодной продаже загородной недвижимости Фото: Shutterstock

Спрос на загородную недвижимость в России растет вот уже несколько лет, с приходом пандемии цены на дома взлетели на 30-50 процентов. Тем не менее, выставляя загородный дом или дачу на продажу, не стоит спешить с реализацией объекта.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский советует для начала проверить спрос публикацией объявления. По реакции потенциальных покупателей можно будет понять, насколько разумно указана цена, не исключено, что ее можно будет повысить.

Осенью обычно рынок растет, объектов на продажу выставляется больше, а цены немного падают. Но многое зависит от эпидемиологической ситуации в мире. Если пандемия не отступит, что спрос на загородное жилье будет стабильно расти.

Многое зависит от состояния самого объекта, насколько он ликвиден. Если дом в хорошем состоянии, то на продажу его стоит выставлять весной. С приходом тепла люди все больше хотят отправиться на дачу, чтобы было где, если уж не выращивать грядки, то хотя бы пожарить шашлыки.

- А вот дачи с проблемами собственники любят продавать в ноябре и декабре, так как легче скрыть дефекты строительства и износ дома. В такие месяцы цены ниже, но и проверять дом покупатели будут тщательнее, - говорит Life владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Сейчас покупатели делают выбор в пользу участков с хорошей инфраструктурой. И если в планах развития территории есть новые железнодорожные станции или транспортные развязки, которые решат транспортную проблему, то не стоит спешить с продажей. После того, как объект будет сдан, цена на него вырастет.

- В пандемию люди стали рассматривать загородный формат для круглогодичного проживания. Стагнирующий несколько лет рынок загородной недвижимости начал активно расти и развиваться. Сейчас цены на пике и если есть желание продать загородную недвижимость – самое время, - говорит коммерческий директор девелоперской компании "Мармакс" Валерия Русакова.

Она отметила, что сейчас наибольшим спросом пользуются коттеджные посёлки от крупных застройщиков — с единой концепцией, развитой инфраструктурой и коммуникациями.