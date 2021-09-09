Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до четырех

Взрыв в панельном доме произошел на третьем этаже Фото: Александр РОГОЗА

Спасатели извлекли из-под завалов тело четвертой жертвы взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Ранее сообщалось о трех жертвах.

«Всего 15 пострадавших, четыре погибших, среди них, предположительно, девочка-подросток. Четвертая погибшая – женщина», - сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.

Собеседник агентства в экстренных службах города сказал, что остается неизвестной судьба трех жительниц дома, их поиски продолжаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже панельной многоэтажки. Взрывная волна обрушила стену со второго по четвертый этаж, а на пятом полетели межэтажные перекрытия, полностью разрушены пять квартир, оконные стекла выбиты даже в доме напротив, до которого не менее 50 метров. Жильцов временно разместят на базе отдыха «Боровое» в деревне Буньково.

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