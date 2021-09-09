Прощание с Борисом Красновым на Троекуровском кладбище пройдет 9 сентября 2021

Сценограф Борис Краснов. Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов

Прощание с известным российским художником-постановщиком Борисом Красновым пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы, церемония начнется в 12:00 (мск), и продлится два часа. В 14:00 состоится захоронение на Троекуровском кладбище. Об этом журналистам сообщила дочь художника Дарина Краснова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, известный художник-сценограф и постановщик Борис Краснов умер в ночь на вторник, 7 сентября. Он скончался после третьего инсульта на 61-м году жизни.

Борис Краснов ставил концертные номера для многих звезд российской эстрады, в том числе для Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. Ранее сообщалось, что художник, на счету которого более 6,5 тысячи различных проектов, в очень тяжелом состоянии попал в хоспис, а незадолго до этого переболел коронавирусом, после чего перенес очередной инсульт.