Глава Пентагона отложил поездку в Саудовскую Аравию

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин на неопределенный срок отложил визит в Саудовскую Аравию, куда глава Пентагона должен был отправиться в рамках своего турне по странам Ближнего Востока.

«Поездка министра в Саудовскую Аравию была отложена из-за проблем с графиком. Он надеется пересмотреть (сроки поездки в королевство – прим. ред.) при первой же возможности», - сообщили ТАСС в пресс-службе американского военного ведомства.

В конце прошлой недели Ллойд Остин отправился на Ближний Восток, чтобы обсудить с партнерами в регионе ситуацию в Афганистане, сложившуюся в этой стране после вывода войск США. Глава Пентагона посетил Катар, Бахрейн и Кувейт, а потом планировал нанести визит в Саудовскую Аравию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 августа пресс-секретарь американского Минобороны Джон Кирби объявил об окончании войны Соединенных Штатов в Афганистане.

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