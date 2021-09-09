В России просят законодательно запретить врачам выписывать БАДы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России просят законодательно запретить врачам выписывать БАДы. С такой инициативой к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

Общественник ссылается на исследование, проведенное «Народным фронтом». Оно показало, что в 2002 году рынок биологически активных добавок в стране вырос на 17% и составил порядка 74 млрд рублей. Причем более 55% продаж приходится на препараты, стоимостью более 00 рублей. Треть покупателей добавок оказались не в курсе, что приобретают не лекарство, сообщает газета "Известия".

При этом нет сведений, что применение таких препаратов эффективно в лечении и человек может просто терять время, полагая, что лечится лекарственными препаратами.

Тем не менее, прописывать БАДы медработникам законодательно не запрещено. Они появляются в 12% рецептах.

За подобное нарушение предлагается штрафовать медработников от 3 до 5 тысяч рублей.

В «Лиге защиты пациентов» высказались в поддержку инициативы ОНФ, так как последствия приема данных препаратов непрогнозируемы, сообщает телеканал "360".