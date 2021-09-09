Замглавы МИД РФ рассказал об «эволюции» террористической угрозы со времен сентября 2001

Олег Сыромолотов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Угроза терроризма со времен терактов 9 сентября 2001 года в Нью-Йорке сильно эволюционировала. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, указав на появление новых угроз, которые страны не могут игнорировать.

«Несомненно, крайне трудно отрицать, что за эти годы угроза терроризма сильно эволюционировала», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Сыромолотов заявил, что подобное явление вызвано использованием террористами беспилотников для приготовления и осуществления своих атак, а также активизации вербовочной деятельности и разворачивание пропаганды радикальных идей с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, дипломат обратил внимание на возникновение принципиально новых источников финансирования.

Замглавы МИД РФ отметил, что по всем этим направлениям реализуется сотрудничество как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках. Как он отметил, Россия является одним из важнейших участников данного формата.