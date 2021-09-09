Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем основания КНДР

Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем многостороннем сотрудничестве с КНДР Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Днем основания КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Российский лидер подчеркнул, что дальнейшее многостороннее сотрудничество и конструктивный диалог России и КНДР будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на Корейского полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

Напомним, днем основания Корейская Народно-Демократической Республики считается 9 сентября 1948 года.

Как было создано первое на Востоке государство народной демократии, и какую роль в этом сыграли Советский Союз и командующий корейской партизанской армией Ким Ир Сен, читайте в материале kp.ru, приуроченном к этой дате.