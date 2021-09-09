Visa повысит комиссии за оплату картами в магазинах с 1 февраля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 февраля 2022 года платежная система Visa изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров.

Представитель Visa заявил, что система иногда пересматривает свои ставки межбанковских комиссий для обеспечения необходимых условий на рынке с целью развития электронных платежей и сети их приема.

«Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», - приводит РБК слова представителя платежной систем.

Согласно приведенной информации, для супермаркетов комиссия за прием карт возрастет с 1 до 1,3 процента, а крупные магазины бытовой техники и мебели, а также курьерские службы лишатся своего льготного тарифа. На сегодняшний день интерчейндж для них установлен на уровне 1 - 1,65 процента, позже эта сумма будет зависеть от категории карты, которой будет совершена оплата. Комиссия будет варьироваться от 1,5 до 2,3 процента.

В Visa заявили, что интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент, направляя на развитие платежной инфраструктуры. Как отметили в компании, данный инструмент «позволил платежному рынку России в кратчайшие сроки стать одним из самых инновационных в мире».