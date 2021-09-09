Пушков назвал показательной идею Евросоюза создать силы быстрого реагирования

Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Желание отдельных представителей Европейского союза создать собственную армию, говорит о недоверии союзников к Вашингтону, и такая идея уже напугала НАТО. Таким образом член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который ранее выступил против создания собственных вооруженных сил Евросоюза.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что общая армия Евросоюза, о которой заговорили лидеры стран-членов ЕС, представляет опасность. Как считает генсек НАТО, такие вооруженные силы способны разобщить европейские страны и навредить Североатлантическому альянсу.

«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооружённых сил», - отметил российский сенатор, комментируя реакцию генсека альянса.

Пушков назвал показательным само появление идеи об «автономии» от Вашингтона в военной сфере, а настойчивость, с которой об этом заявляют европейские лидеры, сенатор считает беспрецедентной.

«Афганистан ещё долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие», - добавил он.