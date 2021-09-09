Минцифры разрешило предъявлять свидетельство о регистрации машины в виде QR-кода Фото: "КП" Архив

Свидетельство о регистрации автомобиля можно будет хранить в приложении «Госуслуги.Авто» и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на телефоне. О том, что совместный проект Минцифры и Министерства внутренних дел РФ уже доступен сообщило правительство России.

«Страшный сон любого автомобилиста скоро уйдет в прошлое. Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского кабмина.

Как отмечается, до конца текущего года в приложении «Госуслуги.Авто» можно будет также обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения, и там же можно будет хранить свой цифровой полис ОСАГО.

Минцифры уточняют, что до конца этого года приложение для автомобилистов будет работать в пилотном режиме, и в данный период сотрудники ГИБДД могут попросить автомобилистов предъявить бумажный вариант СТС.

В ведомстве также сообщили, что в будущем в приложение появятся и другие сервисы для водителей. В том числе участники аварии при помощи приложения смогут оформить европротокол.