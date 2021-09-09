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Политика9 сентября 2021 9:07

Юрий Гемпель назвал мракобесием планы Украины ввести санкции за Крымский мост

По словам депутата, такая политика украинских властей уже не удивляет
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Юрий Гемпель назвал мракобесием планы Украины ввести санкции за Крымский мост

Юрий Гемпель назвал мракобесием планы Украины ввести санкции за Крымский мост

Фото: REUTERS

Намерение Киева ввести ограничения за строительство Крымского моста является проявлением безумия и мракобесия. Такое заявление сделал Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, отметив, что такая политика украинских властей уже не удивляет.

«Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием и мракобесием, что вызывает лишь сожаление», - приводит РИА Новости слова политика.

Как отметил Гемпель, на сегодняшний день Крым развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, в то время как украинские власти, исходя из своей злобы и бессилия, тщетно пытаются навредить полуострову.

«Все их действия - всё равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить», - добавил депутат.

Напомним, ранее Украина одобрила пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, участвующих в возведении Крымского моста. Как писал сайт kp.ru, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что подобный шаг не стал неожиданностью, поскольку этот мост давно стал головной болью украинских властей.