Юрий Гемпель назвал мракобесием планы Украины ввести санкции за Крымский мост Фото: REUTERS

Намерение Киева ввести ограничения за строительство Крымского моста является проявлением безумия и мракобесия. Такое заявление сделал Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, отметив, что такая политика украинских властей уже не удивляет.

«Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием и мракобесием, что вызывает лишь сожаление», - приводит РИА Новости слова политика.

Как отметил Гемпель, на сегодняшний день Крым развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, в то время как украинские власти, исходя из своей злобы и бессилия, тщетно пытаются навредить полуострову.

«Все их действия - всё равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить», - добавил депутат.

Напомним, ранее Украина одобрила пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, участвующих в возведении Крымского моста. Как писал сайт kp.ru, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что подобный шаг не стал неожиданностью, поскольку этот мост давно стал головной болью украинских властей.