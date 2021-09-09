Рыбаков-браконьеров в России собираются ловить при помощи дронов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дроны помогут бороться с нелегальным отловом рыбы в России. Об этом рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин на IV Международном рыбопромышленном форуме, отметив, что данную технологию могут внедрить в ближайшие пять лет.

«В ближайшее время нам помогут новые технологии: дроны и беспилотники... Скорость раскрытия данного правонарушения будет равняться нескольким минутам», - приводит ТАСС слова директора ВНИРО.

Колончин заявил, что на сегодняшний день данные технологии используются для исследования рыбы и морских млекопитающих, однако дроны можно использовать для доказательной съемки, поскольку они смогут зафиксировать номера лодок, а также их можно подключить к системе распознавания лиц, что позволит раскрывать правонарушения за несколько минут.

Как отмтеил директор ВНИРО, для того, чтобы система была внедрена в ближайшие пять лет, необходимо создать парк дронов, а также обучить персонал, что потребует дополнительного финансирования. Кроме того, будут необходимы поправки в законодательстве.

По его словам, сегодня в России проблема браконьерства не так остра, как в 90-е годы. Колончин сообщил, что незаконная ловля крабов практически достигла нуля, однако вылов осетровых остается на том же уровне, поэтому браконьерство может привести к исчезновению целых поколений водных биоресурсов.