Посольство США выразило соболезнования в связи с кончиной Евгения Зиничева

Евгений Зиничев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 9 сентября, американское посольство в Москве выразило соболезнования в связи с кончиной главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

Как отметили в американском диппредставительстве, генерал Зиничев был настоящим человеком долга, который посвятил всю свою жизнь служению стране.

«Он был настоящим офицером, который самоотверженно служил своей стране и погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Это невосполнимая потеря. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким, коллегам Евгения Николаевича», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства.

Как писал сайт kp.ru, прощание с Зиничевым должно пройти в Москве в пятницу, 10 сентября, а похоронят главу МЧС РФ в тот же день в Санкт-Петербурге. В четверг, 9 сентября, российский президент Владимир Путин присвоил министру звание Героя России посмертно.

Напомним, в среду, 8 сентября, в МЧС РФ сообщили о трагической гибели Зиничева при исполнении служебного долга. Как рассказали в министерстве, глава ведомства погиб, спасая жизнь человека, позже уточнили, что речь идет об известном кинорежиссёре. В этот день министр находился на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций арктической зоны.