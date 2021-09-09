Младенца нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы

Место обнаружения ребенка / Фото: telegram-канал московской прокуратуры

Новорожденную девочку нашли в помещении мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре Москвы в четверг, 9 сентября. Об этом сообщает столичная прокуратура в telegram-канале.

"Девочке не больше суток от рождения, - уточнили в ведомстве. - Малышку передали врачам, ей оказывается необходимая медицинская помощь".

Ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений на его теле не обнаружили.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности родителей малышки. Ход проверки поставили на контроль в московской прокуратуре.

В дальнейшем действиям взрослых, которые подвергли младенца смертельной опасности, дадут правовую оценку.

Как ранее писал сайт kp.ru, прокуратура добилась наказания для жительницы Омска, по вине которой погиб ее новорожденный ребенок. Женщина оставила малышку в запертом доме, а сама отправилась в кафе.