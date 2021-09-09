Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным в Москву

Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить отношения Москвы и Минска Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 8 сентября, вылетел на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского главы.

Как ранее писал сайт kp.ru, белорусский посол в России Владимир Семашко допустил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции во время переговоров 9 сентября 2021 года в Москве. Семашко отметил, что из 28 карт осталось подписать только одну.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров президентов России и Белоруссии не планируется подписание каких-либо документов. Песков отметил, что лидеры двух стран затронут ситуацию в Афганистане, однако главной темой обсуждения станут отношения Москвы и Минска.