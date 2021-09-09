Количество изнасилований в Москве с января по август 2021 года выросло почти на треть

В Москве количество изнасилований выросло почти на треть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Москвы сообщила, что количество изнасилований в городе восемь месяцев выросло на 32,4 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

- В Москве совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%), — сообщило ведомство у себя в Telegram.

При этом за тот же период было зарегистрировано 95,9 тысячи преступлений, что на 1,1% ниже прошлогоднего уровня. В столице России на 16,5 процента снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 26,9% стало меньше разбоев, на 26,3% сократилось количество грабежей.

В 2017 году начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов сообщил, что преступность в столице России снизилась на 11%. В подготовленных к заседанию материалах сообщается, что произошло снижение убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, квартирных краж, краж и угонов автомобилей. На 11,9% снизилось количество погибших от рук преступников.