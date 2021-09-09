Эрдоган заявил о необходимости продолжать взаимодействие с "Талибаном"*

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги обсудил вопрос Афганистана и заявил о необходимости взаимодействия с движением «Талибан»* для того, чтобы в дальнейшем не допустить рост потока мигрантов.

«Эрдоган заявил о необходимости продолжать взаимодействие с движением "Талибан"* в целях обеспечения доставки гуманитарной помощи в Афганистан, в противном случае следует ожидать усиления миграционного давления», - говорится в сообщении администрация турецкого лидера.

Кроме того, турецкий лидер отмтеил необходимость в кратчайшие сроки и без предварительных условий начать переговоры об обновлении таможенного союза и миграционного соглашения между Европейским союзом и Турцией.

Напомним, Эрдоган ранее заявил о том, что Анкара готова в случае необходимости провести переговоры с представителями движения «Талибан»*, когда они сформируют правительство. Турецкий лидер указал на необходимость обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация