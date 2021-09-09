В Тюмени из-за подозрительной сумки остановили автобус

В Тюмени проверили автобус из-за подозрительной сумки Фото: Вадим Бегун

В Тюмени из-за подозрительной спортивной сумки пришлось остановить автобус, следующий маршрутом №96. В полицию о странной находке сообщила кондуктор общественного транспорта.

На место тут же прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые, следуя правилам безопасности, пересадили пассажиров в другой автобус. Кинологи с собаками вынесли и осмотрели сумку, которая вызвала переполох.

К счастью, служебная собака не нашла взрывчатых веществ. Внутри лежали вещи. Вероятно, ее забыл один из пассажиров, передает «НашГород».

Очевидцы заявили о слаженной оперативной работе стражей порядка. Также они отмечают действия кондуктора, показавшую свою бдительность.

Интересно, что это не единственный подобный вызов. В жилом районе «Юбилейный» местные жители обнаружили подозрительный предмет. Прибывшие на место специалисты группы разминирования обследовали подозрительную находку. В этом случае также взрывоопасных веществ и взрывчатых устройств не обнаружено. Неизвестный просто оставил у дома сверток с мебельной фурнитурой.