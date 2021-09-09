Украинскому судостроению предрекли гибель после траты 8 млрд гривен на корабль

Украинские корабли не смогут ничего противопоставить российскому флоту в Черном море Фото: REUTERS

Украинское судостроение "умирает на глазах", заявил военный обозреватель Юрий Касьянов. Его рассуждения публикует издание "Страна.ua".

Журналист пришел к таким выводам после информации о многомиллионном контракте с турецким судостроительным заводом, который должен построить до 2024 года для Украины пять кораблей.

"В то время, когда отечественные судостроительные заводы окончательно распиливаются на металлолом, а украденные Россией заводы в Крыму, между прочим, завалены заказами на 3-4 года вперёд, мы платим турецким рабочим и обогащаем тамошних капиталистов, - подчеркнул Касьянов. - 8 млрд грн за корабль - это сумма, соизмеримая со всем годовым украинским гособоронзаказом".

По его словам, эти траты абсолютно бесполезны, так как указанные корабли не смогут ничего противопоставить российскому флоту в Черном море и в лучшем случае "будет героически затоплена самими экипажами".

Контракт с Турцией журналист назвал победой, но победой "Турции над Украиной". Это не оставляет никаких шансов украинскому судостроению и уже можно констатировать его смерть, заявил обозреватель.

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