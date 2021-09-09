Игровые ресурсы пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов

Игровые ресурсы пожаловались на проблему с доступом после блокировки VPN-сервисов Фото: Анастасия ОСИПОВА

Крупные игровые и стриминговые сервисы испытывают сложности с доступом. Операторы связывают это с началом блокировок VPN-сервисов.

В частности, на проблемы пожаловались Avito, World of Tanks, World of Warships, Twitch, Flashscore.

- Мы знаем о трудностях, с которыми пользователи сталкивались в последние дни. Мы исследуем проблему с нашей стороны, в частности техническую инфраструктуру, но пока не нашли точную причину сбоя, — рассказали в сервисе Flashscore в газете "Коммерсантъ".

Ранее на территории ограничен доступ к еще шести сервисам ресурса VPN, который позволяет при работе в интернете скрывать свою страну и обходить блокировку запрещенных сайтов. Речь идет о сервисах Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. В Роскомнадзоре пояснили, что возможность обойти блокировку делает ее бессмысленной.