ВТБ в 2022 году намерен запустить сервис «социального казначейства»

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ВТБ намерен первым из российских банков запустить на своей площадке сервис «социального казначейства». Эта услуга будет доступна клиентам уже в начале 2022 года, сообщил 8 сентября в ходе Московского финансового форума заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Сервис позволяет людям, указавшим свою карту как основную для начисления социальных выплат, получать пособия от государства без обращения в госорганы. Достаточно будет один раз указать счет для получения госвыплат, и в будущем пособия и пенсии (например, при рождении ребенка или по достижении клиентом пенсионного возраста) будут начисляться на него автоматически, без дополнительных заявлений.

Как отметил Анатолий Печатников, сегодня в России действует около 400 видов федеральных и региональных мер социальной поддержки. Порой людям сложно сориентироваться, какую помощь от государства они могут получить в той или иной ситуации. К тому же сегодня по каждому случаю необходимо прийти в то или иное ведомство и написать заявление.

- Социальное казначейство – яркий пример применения передовых цифровых технологий для упрощения адресной помощи населению со стороны государства, - подчеркнул Анатолий Печатников. - Механизм назначения социальной выплаты станет для клиентов абсолютно прозрачным, при этом им не потребуется заполнять различные документы и лично посещать государственные ведомства. Карта для получения соцвыплат и все виды трат с нее – платежи, переводы, снятие наличных – полностью бесплатны для клиента.

По его словам, банк также предлагает рассмотреть возможность перечислять социальные выплаты клиентам по номеру телефона через систему быстрых платежей.

Кроме того, в 2022 году ВТБ продолжит помогать клиентам, имеющим право на государственные выплаты: банк готовит комплексную программу поддержки социально незащищенных категорий, которые получат от ВТБ дополнительную финансовую помощь. Для этого достаточно получать социальные выплаты на счет в ВТБ. Часть их уже сегодня можно дистанционно перевести на карту банка в разделе «Госуслуги» ВТБ Онлайн либо подав заявление на едином портале госуслуг.

- На финансовую помощь льготным категориям мы готовы направить сотни миллионов рублей. В этом году мы поддержали семьи с детьми школьного возраста, осенью запустили спецпредложение для пенсионеров, а в 2022 году представим комплексное предложение для получателей госвыплат, – рассказал Анатолий Печатников.

Еще один социальный проект, который ВТБ запустил уже сегодня, - бесплатное страхование пенсионеров от мошенничества. Всем своим клиентам, получающим пенсию на карту, банк в сентябре оформит страховку счетов и карт. Она защитит людей старшего возраста от любых действий злоумышленников, в том числе от телефонных мошенников и от хищения средств с применением других методов социальной инженерии. Страховка также покроет кражу наличных средств в банкомате и списание денег с карты с использованием ПИН-кода или поддельных документов. Максимальная сумма возмещения по полису составит 100 тысяч рублей.

- Уровень мошеннической активности постоянно растет, и, к сожалению, все чаще она касается клиентов старшего поколения, - комментирует Анатолий Печатников. - Поэтому ВТБ открывает отдельную страховую программу – для пенсионеров она будет полностью бесплатной и обеспечит их дополнительную финансовую безопасность. Это уже не первый страховой продукт, который мы реализуем для защиты клиентов – в июне нашим пользователям стала доступна страховка карт и текущих счетов. На данный момент ее подключили свыше 10 тысяч человек.